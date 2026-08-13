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Общество

Россиянам дали советы, как выбрать вкусную дыню

Роскачество: при выборе дыни нужно обращать внимание на ее аромат и кожуру
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В августе наступает сезон дынь, во время которого можно купить самые спелые и сладкие бахчевые. Для того чтобы выбрать самый вкусный плод, следует обращать внимание на его запах, кожуру и рисунок. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Роскачества.

Эксперты напомнили, что при покупке дыни в первую очередь нужно учитывать ее запах. Спелый плод обычно обладает выраженным сладким ароматом, в то время как перезревший источает спиртовые нотки и винную кислинку.

Не менее важно обращать внимание на кожуру. У созревшей дыни она равномерного цвета, а наличие зеленых участков обычно свидетельствуют о незрелости. При этом у полосатых и сетчатых сортов бахчевых рисунок по мере созревания становится отчетливее. В то же время темные и коричневые следы считаются признаком чрезмерно долгого хранения плода и его порчи.

«Большинство дынь обладают тонкой корочкой, которая у спелого плода слегка пружинит при нажатии. Если вмятина не исчезает — плод, скорее всего, уже перележал», — рассказали в ведомстве.

Специалисты также добавили, что попытки определить спелую дыню с помощью стука по ней работают не всегда. Оценивать плод таким способом стоит лишь при выборе сорта с толстой кожурой. В таком случае при легком щелчке или хлопке по поверхности продукта должен издаваться глухой объемный звук.

Помимо этого, при выборе нескольких дынь одного сорта и из одной партии в Роскачестве посоветовали отдавать предпочтение более крупным и тяжелым плодам, поскольку именно они зачастую бывают более сладкими и сочными.

Диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что в дынях содержится большое количество калия, железа, а также витаминов В1, В2, РР и А. По ее словам, эти плоды также богаты кальцием, натрием, хлором и кремнием.

Ранее врач объяснила, что делать, если отравился арбузом или дыней.

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