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Общество

Настоятель храма на Итурупе отметил внимательность Путина

Священник Филиппов, говоривший с Путиным на Итурупе, отметил внимание президента
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Настоятель храма Богоявленского храма на Итурупе Роман Филиппов, которому удалось переговорить с президентом России Владимиром Путиным о строительстве храма, навал главу государства «очень внимательным человеком». Об этом сообщает ТАСС.

Священник рассказал, что ему позвонил прихожанин и сообщил о визите Путина на остов. Предполагалось, что маршрут главы государства может проходить через строящийся храм. После этого Филиппов решил приехать на стройплощадку, так как понимал, что президент «глубоко верующий человек» и не пройдет мимо храма.

«Уже через несколько минут он прислал сотрудников с тем, чтобы пригласить меня с ним встретиться. Он очень внимательный человек», — рассказал настоятель.

Путин и Филиппов разговаривали на территории курильской школы. Глава государства поинтересовался о количестве прихожан и о строительстве нового храма, после чего попросил губернатора Сахалинской области содействовать возведению церкви.

13 августа Путин впервые посетил Итуруп с рабочим визитом. На этом фоне в Японии в очередной раз заявили претензии на Южные Курилы.

Ранее политолог назвал визит Путина на Курилы «пощечиной реваншизму Японии».

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