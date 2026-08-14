Врач дал советы, как поддерживать здоровье сердца и сосудов

Соблюдение ряда правил, в числе которых здоровое питание и отказ от курения, поддерживает здоровье сердце и сосудов, снижая риск возникновения инсульта и инфаркта. Об этом kp.ru рассказал исследователь и практикующий врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко.

По словам специалиста, профилактикой сердечно-сосудистых катастроф служит физическая активность на протяжении 150-300 минут в неделю. Не менее важно отказаться от курения. Благодаря этому риск таких заболеваний снизится почти на 50%.

«У человека, который мало двигается, ведет сидячий образ жизни, риски для здоровья сосудов и сердца почти такие же, как у курильщика», — предупредил врач.

Он добавил, что сохранить здоровье сердца и сосудов также поможет правильное питание, благодаря которому удастся поддерживать норму веса.

Кроме того, кардиолог напомнил необходимости контролировать артериальное давление, а также уровни холестерина и глюкозы. Эти показатели нужно проверять ежегодно, а в случае обнаружения превышения нормы следует изменить образ жизни и начать прием назначенных специалистом лекарственных средств.

До этого кардиолог Прадипа Джайна предупреждала, что неровное, хаотичное сердцебиение в покое может быть одним из ранних признаков фибрилляции предсердий — распространенного нарушения сердечного ритма. Обнаружить этот признак можно при простой проверке пульса в домашних условиях.

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