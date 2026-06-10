Названа проблема с сердцем, которую можно выявить при проверке пульса

Неровное, хаотичное сердцебиение в покое может быть одним из ранних признаков фибрилляции предсердий — распространенного нарушения сердечного ритма. Обнаружить этот признак можно при простой проверке пульса в домашних условиях. Об этом интервью кардиолог Прадипа Джайна рассказал в интервью The Times of India.

По словам врача, заметить проблему иногда помогает тест, занимающий всего несколько секунд. Для этого нужно приложить указательный и средний пальцы к внутренней стороне запястья и оценить ритм пульса. Если удары кажутся нерегулярными, между ними возникают разные промежутки времени или создается ощущение, что сердце периодически «сбивается», стоит обсудить это с врачом.

Как пояснил Джайна, фибрилляция предсердий возникает, когда верхние камеры сердца — предсердия — начинают сокращаться слишком быстро и несогласованно. Из-за этого нарушается нормальный ток крови, что повышает вероятность образования тромбов. Если такой тромб достигнет сосудов головного мозга, он может вызвать инсульт.

Опасность заболевания также заключается и в том, что оно нередко протекает практически бессимптомно. Некоторые пациенты ощущают учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, слабость или одышку, однако многие долгое время не замечают никаких признаков нарушения ритма.

Кардиолог подчеркнул, что самостоятельная проверка пульса не заменяет медицинское обследование и не позволяет поставить диагноз. Однако регулярный контроль пульса особенно важен для людей старшего возраста, пациентов с гипертонией, диабетом, ожирением и другими факторами риска. Раннее выявление фибрилляции предсердий позволяет вовремя начать лечение и значительно снизить вероятность тяжелых осложнений.

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