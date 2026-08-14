В США обязали минюст обнародовать файлы Эпштейна, связанные с Трампом

Федеральный судья США Эммет Салливан потребовал от минюста объяснить, почему ведомство не опубликовало среди файлов финансиста Джеффри Эпштейна рукописные записи интервью с женщиной, выдвигавшей обвинения против президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC.

Минюст утверждает, что эти записи во многом похожи на обнародованные ранее отчеты ФБР об интервью, а их публикация может привести к раскрытию данных о пострадавших. Судья при этом обратил внимание, что закон о прозрачности файлов скандального финансиста не предполагает исключения для одинаковых или схожих документов.

По данным телеканала, в июне судья постановил, что внесенные в файлы правки и удержание части материалов нарушают этот закон. Тогда суд обязал минюст либо предоставить эти материалы, либо объяснить необходимость их утаивания.

Ведомство настаивает, что все изменения в документах были законными, и попросил отложить рассмотрение дела на два месяца.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна. 15 февраля ведомство завершило публикацию файлов. В них упоминаются имена Дональда Трампа, Барака Обамы, Билла Гейтса, Илона Маска, Ким Кардашьян и других известных личностей.

Ранее стала известна одна из главных «баз» вербовки девушек сетью Эпштейна.