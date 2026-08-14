В Госдуме назвали главные преимущества электронных медкнижек

Перенос введения электронных медкнижек на замену обычным может быть связан с текущими проблемами с интернетом, так как все подобные сервисы зависят от бесперебойного интернета, считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Хотя пока это откладывается, в будущем изменения неизбежны, причем они будут удобны для пациентов, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Плюс в том, что электронная медкнижка всегда с собой, точно так же, как паспорт и права в «Госуслугах», — подчеркнул депутат. — Когда есть электронные носители, можно более свободно пользоваться этими данными и самому, и контролирующим органам».

В то же время он согласился, что такие сервисы сохраняют риски попадания данных в чужие руки, но подчеркнул, что в данном случае речь идет о данных, которые будут охраняться государством – таким образом, гарантируется максимальная защита. Никогда подобные данные не утекали во вине государства – ответственность несут только те, кто может поверить мошенникам, заключил Леонов.

Напомним, 11 августа из документа Минздрава стало известно, что в России отложили полный переход к использованию электронных медицинских. Изначально ожидалось, что инициатива о прекращении выдачи бумажных медкнижек вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь ее отложили до 2027 года.

Разрешение выдавать и вести бумажные медкнижки также продлено. Перечень обязательной для указания информации дополнился данными о гражданстве и поле.

Ранее сообщалось, что Минздрав расширит информацию о россиянах в личных медкнижках.