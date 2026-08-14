Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Госдуме назвали главные преимущества электронных медкнижек

Депутат Леонов: электронную медкнижку невозможно забыть или потерять
Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Перенос введения электронных медкнижек на замену обычным может быть связан с текущими проблемами с интернетом, так как все подобные сервисы зависят от бесперебойного интернета, считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Хотя пока это откладывается, в будущем изменения неизбежны, причем они будут удобны для пациентов, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Плюс в том, что электронная медкнижка всегда с собой, точно так же, как паспорт и права в «Госуслугах», — подчеркнул депутат. — Когда есть электронные носители, можно более свободно пользоваться этими данными и самому, и контролирующим органам».

В то же время он согласился, что такие сервисы сохраняют риски попадания данных в чужие руки, но подчеркнул, что в данном случае речь идет о данных, которые будут охраняться государством – таким образом, гарантируется максимальная защита. Никогда подобные данные не утекали во вине государства – ответственность несут только те, кто может поверить мошенникам, заключил Леонов.

Напомним, 11 августа из документа Минздрава стало известно, что в России отложили полный переход к использованию электронных медицинских. Изначально ожидалось, что инициатива о прекращении выдачи бумажных медкнижек вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь ее отложили до 2027 года.
Разрешение выдавать и вести бумажные медкнижки также продлено. Перечень обязательной для указания информации дополнился данными о гражданстве и поле.

Ранее сообщалось, что Минздрав расширит информацию о россиянах в личных медкнижках.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!