В России перенесли полный переход на электронные медкнижки

ТАСС: Минздрав отложил полный переход на электронные медкнижки на 2027 год

В России отложили полный переход к использованию электронных медицинских. Это следует из документа Минздрава, оказавшегося в распоряжение ТАСС.

Изначально ожидалось, что инициатива о прекращении выдачи бумажных медкнижек вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь ее отложили до 2027 года.

Разрешение выдавать и вести бумажные медкнижки также продлено. Перечень обязательной для указания информации дополнился данными о гражданстве и поле.

До этого сообщалось, что Минздрав РФ планирует добавить в личные медицинские книжки россиян сведения о гражданстве и поле. Сейчас в медкнижках содержатся фамилия, имя, отчество, сведения о должности, дата рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках и осмотрах врачей.

Личная медицинская книжка (медкнижка или санитарная книжка) — это официальный документ строгой отчетности, который подтверждает, что состояние здоровья человека позволяет ему выполнять определенные виды работ и он не опасен для окружающих. Такой документ необходим для сотрудников, работающих с людьми, продуктами или водой.

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