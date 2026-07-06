Минздрав расширит информацию о россиянах в личных медкнижках

Минздрав добавит данные о поле и гражданстве в медкнижки россиян

Минздрав РФ планирует добавить в личные медицинские книжки россиян сведения о гражданстве и поле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства.

Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки с 1 сентября предлагается перенести на другую дату.

Сейчас в медкнижках содержатся фамилия, имя, отчество, сведения о должности, дата рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках и осмотрах врачей. Документ необходим специалистам, чья деятельность связана с людьми, продуктами питания и водой. К ним относятся сотрудники общественного питания, учителя, врачи, фармацевты, работники сферы красоты, бортпроводники и другие.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить ответственность курьеров за доставку продуктов питания без медицинской книжки.

Ранее в Минздраве заявили о скором начале выдачи медсправок через мессенджер «Макс».