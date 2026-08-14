Появились кадры с подозреваемым в расправе над девочкой в Ростовской области

СКР опубликовал кадры с подозреваемым в расправе над девочкой в ростовском селе

Появились кадры с подозреваемым в расправе над 14-летней девочкой в Ростовской области. Видео публикует СК России.

В данный момент с мужчиной проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Инцидент произошел в поселке Пригородный на улице Вильямса. Предварительно, пьяный 21-летний мужчина встретился со школьницей — до этого он встречался со старшей сестрой девочки, но они расстались на плохой ноте. Во время общения несовершеннолетняя стала оскорблять собеседника и в какой-то момент он бросился на нее с ножом. Пострадавшую доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

Ранее появились подробности нападения на 14-летнюю девочку в Ростовской области.