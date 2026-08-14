Появились подробности нападения на 14-летнюю девочку в Ростовской области

Девочку, изрезанную ножом в Ростовской области, нашли на обочине дороги. Об этом сообщает СК России.

Школьницу с ножевыми ранениями на обочине дороги обнаружил проезжавший мимо местный житель. Мужчина сообщил о случившемся в экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Идет допрос свидетелей, назначен комплекс экспертиз. Подозреваемого направили к следователю.

Инцидент произошел в поселке Пригородный на улице Вильямса. Предварительно, пьяный 21-летний мужчина встретился со школьницей — до этого он встречался со старшей сестрой девочки, но они расстались на плохой ноте. Во время общения несовершеннолетняя стала оскорблять собеседника и в какой-то момент он бросился на нее с ножом. Пострадавшую доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

Ранее сообщалось, что ревнивец изрезал пять человек ножом в Якутии, один из них не выжил.