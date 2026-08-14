Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Появились подробности нападения на 14-летнюю девочку в Ростовской области

СКР сообщил подробности нападения на 14-летнюю девочку в Ростовской области
РИА Новости

Девочку, изрезанную ножом в Ростовской области, нашли на обочине дороги. Об этом сообщает СК России.

Школьницу с ножевыми ранениями на обочине дороги обнаружил проезжавший мимо местный житель. Мужчина сообщил о случившемся в экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Идет допрос свидетелей, назначен комплекс экспертиз. Подозреваемого направили к следователю.

Инцидент произошел в поселке Пригородный на улице Вильямса. Предварительно, пьяный 21-летний мужчина встретился со школьницей — до этого он встречался со старшей сестрой девочки, но они расстались на плохой ноте. Во время общения несовершеннолетняя стала оскорблять собеседника и в какой-то момент он бросился на нее с ножом. Пострадавшую доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

Ранее сообщалось, что ревнивец изрезал пять человек ножом в Якутии, один из них не выжил.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!