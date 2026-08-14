Психолог объяснила, как помочь человеку при панической атаке

Клинический и социальный психолог, преподаватель психологии Ксения Иорданян в интервью РИАМО объяснила, как грамотно помочь человеку при панической атаке (ПА). По ее словам, следует оставаться рядом и сохранять спокойствие — собственная паника только усугубит ситуацию. Полезно сменить локацию: если ПА застала на улице, стоит зайти в более спокойное место, например, в кафе. Если в помещении — выйти на улицу.

При этом конкретных фраз, гарантированно успокаивающих человека, не существует, отметила специалист.

«То, что действительно поможет, — это уверенность, спокойствие, ощущение безопасности рядом с вами, знание о том, что это закончится, спокойный, размеренный, твердый голос, а также тембр и темп речи. Дайте человеку понять, что вы его не бросите в этой ситуации, а действительно поможете и будете с ним рядом», — сказала Иорданян.

При этом стоит избегать обесценивающих высказываний вроде «не выдумывай» или «перестань паниковать». Они заставляют человека чувствовать себя одиноким в этой ситуации, добавила она.

Психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова до этого назвала главные способы самопомощи при панической атаке. Первое, на что следует ориентироваться — это попытка заземлиться, постараться зафиксировать тело и почувствовать давление ног на поверхность земли или пола, тела — на стену или стул. Важно ощутить твердую поверхность, так как это посылает в мозг сигнал об устойчивости пространства, отметила эксперт.

Ранее психотерапевт объяснила, как справиться с панической атакой в транспорте.