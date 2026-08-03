Психотерапевт объяснила, как справиться с панической атакой в транспорте

Клаустрофобия встречается у 7% населения. Однако паника в вагоне метро — это не просто страх стен, а результат ошибки нервной системы. Как отличить паническую атаку от реальной угрозы жизни и какие приемы помогут прийти в себя, когда выйти некуда, «Газете.Ru» рассказала Жанна Русина, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор».

«Паническая атака в транспорте запускается в результате неправильно воспринятой реакции нервной системы на триггеры: тесноту, духоту, толпу и невозможность быстро покинуть помещение. Учащается сердцебиение, и человек воспринимает это как угрозу», — объясняет Жанна Русина.

Симптомы ПА нарастают резко, достигая максимума за 10–15 минут, и сопровождаются ужасом и потерей контроля.

При инфаркте, например, боль давящая, жгучая, отдает в руку или челюсть, усиливается при нагрузке. При панической атаке боль в центре груди носит «колющий» характер, атака часто начинается в покое и стихает при переключении внимания.

«Паническая атака не угрожает жизни, — успокаивает врач. — Но если симптомы случились впервые, нужно обратиться к терапевту или кардиологу для обследования. Если сердце здорово, а приступы повторяются — стоит обратиться к психотерапевту».

Немедленно вызывайте скорую при давящей боли за грудиной, отдающей в шею или челюсть, а также при нарушении речи или асимметрии лица, отметила она.

Чтобы справиться с панической атакой, задача — сместить фокус внимания с «катастрофических» мыслей на тело. Успокойте дыхание: вдох носом на 4 секунды, задержка на 2 секунды, выдох ртом на 6–7 секунд.

«Используйте технику заземления «5-4-3-2-1»: найдите глазами 5 предметов, коснитесь 4 разных текстур, услышьте 3 звука, ощутите 2 запаха и 1 вкус. Шевелите пальцами ног, напрягайте и расслабляйте плечи. Попейте воды маленькими глотками или рассосите леденец», — посоветовала врач.

Частая ошибка — начинать «убегать» от страха, отказываясь от метро. Это лишь закрепляет привычку бояться.

«Если человек стал избегать поездок, нужно обязательно обратиться к психотерапевту, чтобы определить запускающий фактор», — подчеркивает Русина.

В качестве профилактики эксперт советует выбирать более свободные вагоны, восстанавливать режим сна и полноценно отдыхать. Паническая атака имеет свойство завершаться. Научившись навыкам релаксации и дыхания, можно вернуть себе контроль даже в самый напряженный момент поездки.

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