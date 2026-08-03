Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Психотерапевт объяснила, как справиться с панической атакой в транспорте

Психотерапевт Русина: техника «5-4-3-2-1» поможет при панической атаке в метро
Syda Productions/Shutterstock/FOTODOM

Клаустрофобия встречается у 7% населения. Однако паника в вагоне метро — это не просто страх стен, а результат ошибки нервной системы. Как отличить паническую атаку от реальной угрозы жизни и какие приемы помогут прийти в себя, когда выйти некуда, «Газете.Ru» рассказала Жанна Русина, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор».

«Паническая атака в транспорте запускается в результате неправильно воспринятой реакции нервной системы на триггеры: тесноту, духоту, толпу и невозможность быстро покинуть помещение. Учащается сердцебиение, и человек воспринимает это как угрозу», — объясняет Жанна Русина.

Симптомы ПА нарастают резко, достигая максимума за 10–15 минут, и сопровождаются ужасом и потерей контроля.

При инфаркте, например, боль давящая, жгучая, отдает в руку или челюсть, усиливается при нагрузке. При панической атаке боль в центре груди носит «колющий» характер, атака часто начинается в покое и стихает при переключении внимания.

«Паническая атака не угрожает жизни, — успокаивает врач. — Но если симптомы случились впервые, нужно обратиться к терапевту или кардиологу для обследования. Если сердце здорово, а приступы повторяются — стоит обратиться к психотерапевту».

Немедленно вызывайте скорую при давящей боли за грудиной, отдающей в шею или челюсть, а также при нарушении речи или асимметрии лица, отметила она.

Чтобы справиться с панической атакой, задача — сместить фокус внимания с «катастрофических» мыслей на тело. Успокойте дыхание: вдох носом на 4 секунды, задержка на 2 секунды, выдох ртом на 6–7 секунд.

«Используйте технику заземления «5-4-3-2-1»: найдите глазами 5 предметов, коснитесь 4 разных текстур, услышьте 3 звука, ощутите 2 запаха и 1 вкус. Шевелите пальцами ног, напрягайте и расслабляйте плечи. Попейте воды маленькими глотками или рассосите леденец», — посоветовала врач.

Частая ошибка — начинать «убегать» от страха, отказываясь от метро. Это лишь закрепляет привычку бояться.

«Если человек стал избегать поездок, нужно обязательно обратиться к психотерапевту, чтобы определить запускающий фактор», — подчеркивает Русина.

В качестве профилактики эксперт советует выбирать более свободные вагоны, восстанавливать режим сна и полноценно отдыхать. Паническая атака имеет свойство завершаться. Научившись навыкам релаксации и дыхания, можно вернуть себе контроль даже в самый напряженный момент поездки.

Ранее психолог назвала пять главных ошибок, которые совершают аэрофобы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!