Россиянам назвали главные способы самопомощи при панической атаке

При панической атаке можно воспользоваться эффективными методами самопомощи. Первое, на что следует ориентироваться – это попытка заземлиться, постараться зафиксировать тело и почувствовать давление ног на поверхность земли или пола, тела – на стену или стул. Важно ощутить твердую поверхность, так как это посылает в мозг сигнал об устойчивости пространства, объяснила RT психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова.

Вторым эффективным методом она назвала погружение кистей рук в холодную проточную воду, отметив, что холод сужает сосуды и замедляет частоту пульса.

«Можно также протереть ледяной водой область за ушами и запястья. Если воды нет, просто подышать на тыльную сторону ладони – человек почувствует поток воздуха, который вернёт его в «здесь и сейчас»», — отметила она.

Ошибкой психолог назвала глубокое и шумное дыхание во время панической атаки – по её словам, важно сделать выдох длиннее вдоха, ориентируясь на счёт: вдох на два и выдох – на четыре. По словам Поляковой, такое дыхание активирует парасимпатическую систему, приостанавливая ощущение паники.

Также специалист посоветовала стараться сфокусировать внимание на каком-то предмете, назвать пять предметов вокруг себя, ощутить запах и прислушаться к звукам. В итоге мозг будет занят перечислением и анализом, на фоне чего патологический круг тревоги разорвётся.

В то же время психолог предупредила, что при повторении панических атак чаще двух раз в месяц важно обратиться за помощью к специалисту.

До этого психиатр-нарколог рассказала «Газете.Ru», что во время первой панической атаки человек часто убеждён, что у него серьёзная проблема с сердцем. Сходство симптомов с сердечными заболеваниями – причина того, что пациенты сначала попадают к кардиологу, проходят ЭКГ, УЗИ и только спустя месяцы оказываются у психиатра. При этом панические атаки успешно лечатся, но многие обращаются поздно, потому что ищут болезнь сердца там, где давно пора лечить тревожное расстройство, констатировала она.

Ранее психотерапевт объяснила, как справиться с панической атакой в транспорте.