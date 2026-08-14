Появились кадры задержаний на московском рынке «Горбушка»

Появилось видео задержаний на рынке «Горбушка» в Москве. Его публикует газета «Известия» в своем Telegram-канале.

«На кадрах «Известий» — первые задержания на московском рынке «Горбушка», — сказано в посте.

На видео запечатлено, как силовики скрутили молодых людей и посадили в машину.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что обыски и другие следственные действия на территории московского торгового комплекса «Горбушка», предварительно, связаны с делом о нелегальных криптообменниках. По его данным, оперативники работали как в торговых павильонах, так и в служебных помещениях комплекса. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Также отмечалось, что в ходе следственных мероприятий были изъяты крупные суммы наличных денег, финансовые документы и электронное оборудование.

«Горбушка» — это один из самых известных торговых центров Москвы, расположенный в районе Филевского парка. Он вырос из клуба коллекционеров звукозаписей при ДК им. Горбунова и со временем превратился в крупный гипермолл с широким ассортиментом техники и электроники.

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