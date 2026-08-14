Названа возможная причина ЧП на рейсе Ryanair, где пассажира вытянуло в окно

Столкновение с птицей могло стать причиной инцидента на рейсе Ryanair, в результате которого пассажира частично вытянуло наружу через разбитый иллюминатор. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на предварительный отчет Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

Инцидент произошел утром 10 июля на борту Boeing 737, следовавшего рейсом FR1879 из греческих Салоников в немецкий Мемминген. Через несколько минут после взлета отказал второй двигатель, одна из лопастей вентилятора отломилась и пробила фюзеляж в нескольких местах, включая иллюминатор в 11-м ряду.

Пассажира, сидевшего у этого окна, вытянуло наружу по плечи. Он получил серьезные травмы. Пострадавший 61-летний серб позже рассказал, что мало помнит случившееся, но выжил благодаря пристегнутому ремню безопасности.

На борту находились 149 пассажиров и шестеро членов экипажа. Лайнер сразу вернулся в Салоники, больше никто не пострадал.

Стюардесса рассказала следователям, что после разгерметизации салона и выбрасывания кислородных масок она заметила на месте 11F пассажира, «частично застрявшего в поврежденном иллюминаторе, при этом окно отсутствовало полностью». Попутчики втащили мужчину обратно в салон. Первую помощь ему оказал случайно оказавшийся на борту врач.

В двигателе нашли птичьи перья, однако следователи не смогли с уверенностью заявить, что они относятся именно к этому инциденту. За год до происшествия тот же Boeing 737 четыре раза сталкивался с птицами, и в двух случаях тоже находили их останки. Образцы направлены в Смитсоновскую лабораторию идентификации перьев для анализа.

Греческие власти назначили NTSB ведущим расследователем, окончательный отчет ожидается в течение 12-24 месяцев. В Boeing заявили, что продолжают сотрудничать со следствием.

Ранее врач рассказала, что происходит с организмом при разгерметизации салона самолета на высоте.