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Общество

Врач рассказала, что происходит с организмом при разгерметизации салона самолета на высоте

Врач Чистик: при разгерметизации салона самолета у человека есть 30 секунд
Danita Delimont/Global Look Press

При разгерметизации салона авиалайнера на высоте 10–11 километров счет идет на секунды. Внутри поддерживается комфортное давление, но при появлении пробоины оно мгновенно выравнивается с наружным. Главная угроза при этом — кислородное голодание (гипоксия): мозг с сердцем первыми остаются без питания, поскольку воздух разрежен. Об этом в беседе с РИАМО рассказала терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

Она отметила, что существует понятие «время полезного сознания» — промежуток, в течение которого человек способен осмысленно действовать после падения давления. На высоте 10–11 км он составляет всего 15–30 секунд, затем наступают слабость и спутанность сознания с последующей его потерей. Именно поэтому кислородную маску рекомендуют надевать сначала на себя, а потом на ребенка или соседа.

Она посоветовала всегда держать ремень пристегнутым, не пропускать предполетный инструктаж и при первых признаках нехватки воздуха сразу тянуться к маске. При этом ни в коем случае нельзя задерживать воздух, так как можно получить баротравму.

Если после посадки присутствуют боль в ушах, груди, кашель или кровянистая мокрота, по ее словам, необходимо обратиться к врачу.

«Такие случаи редки, современные самолеты к ним готовы, а кислородная система рассчитана на снижение до безопасной высоты. Но в первые секунды многое зависит от самого пассажира: пристегнутый ремень и вовремя надетая маска решают, чем закончится происшествие», — заключила Чистик.

10 июля телеканал CNN Greece сообщил, что пассажира авиакомпании Ryanair вытянуло из салона самолета в разбившийся иллюминатор в полете из Салоник в Мюнхен. В результате 60-летний мужчина получил травму шеи.

Инцидент произошел примерно через час после взлета. Внезапно раздался громкий хлопок, похожий на взрыв шины, и стекло в иллюминаторе разлетелось вдребезги. В салоне произошла разгерметизация, у пассажиров перехватило дыхание, началась паника.

Посадка прошла благополучно, пострадавшего оперативно осмотрели медики: его травма оказалась легкой.

Ранее самолет из Варшавы экстренно посадили в Амстердаме из-за «чрезвычайной ситуации».

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