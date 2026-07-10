Пассажира самолета затянуло в лопнувший иллюминатор на международном рейсе

CNN Greece: пассажира Ryanair по плечи вытянуло из салона в лопнувший иллюминатор

Пассажира авиакомпании Ryanair вытянуло из салона самолета в разбившийся иллюминатор в полете из Салоник в Мюнхен. Об этом сообщает CNN Greece со ссылкой на рассказ попутчицы мужчины.

По ее словам, пострадавший — 60-летний серб, который в результате инцидента получил травму шеи.

Инцидент произошел примерно через час после взлета. Внезапно раздался громкий хлопок, похожий на взрыв шины, и стекло в иллюминаторе разлетелось вдребезги. В салоне произошла разгерметизация, у пассажиров перехватило дыхание, началась паника, люди кричали и плакали.

«Сразу упали маски. Девушки, сидевшие рядом с сербом, схватили его. К счастью, он был пристегнут, но половина его тела уже была снаружи. Он высунулся из окна до плеч», — рассказала женщина по имени Кристина.

Сидевшие рядом попутчики удерживали мужчину, пока пилот разворачивал лайнер. Посадка прошла благополучно, серба оперативно осмотрели медики: его травма оказалась легкой. Всех пассажиров рейса отправили в Мюнхен другим бортом той же авиакомпании.

Ранее в Архангельской области пассажирский самолет задел крылом служебную машину.