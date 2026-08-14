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Общество

В Госдуме предложили поменять подход к остановкам общественного транспорта

Депутат Миронов предложил новую схему размещения остановок автобусов
Денис Воронин/Агентство «Москва»

В России необходимо пересмотреть подходы к размещению остановок общественного транспорта – места для этого нужно выбирать исходя из расстояния до соцобъектов. С такой инициативой выступил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщает Общественная Служба Новостей.

Он призвал организовывать остановки поближе к школам, детсадам и поликлиникам, отметив, что для россиян это актуальный вопрос. По его словам, от жителей часто поступают жалобы, что школьные автобусы останавливаются в километре от учебных заведений, что особенно неудобно в холодную и дождливую погоду. Кроме того, это создает опасные ситуации для детей, вынужденных переходить через дороги, подчеркнул депутат.

Миронов призвал активнее учитывать мнения жителей в вопросах транспортной инфраструктуры.

Напомним, с 1 сентября в России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Как уточнила член общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева, на проездном документе на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет указывать реквизиты билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу. Она отметила, что подобное поможет сократить число «серых» билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки.

Минэкономики ранее подготовило проект о запуске беспилотных автобусов в России.

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