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Автомобили

Минэкономики подготовило проект о запуске беспилотных автобусов в России

«Ъ»: Минтранс предложил запустить беспилотные автобусы в Москве и Петербурге
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Минэкономики разработало проект постановления правительства, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсантъ». Ранее о планах масштабировать экспериментальный правовой режим (ЭПР) на автобусы заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

Согласно подготовленным поправкам к постановлению №2495, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2 (маршрутки массой до 5 тонн) и М3 (городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн). Также уточняется, что беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме.

Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке.

В Подмосковье АО «Мострансавто» совместно с МФТИ и МАДИ уже провело летние испытания опытного образца беспилотного автобуса на базе «Газель» e-NN. В ходе тестов проверялась работа лидаров, камер, навигационных модулей и алгоритмов в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Сейчас власти региона рассматривают маршруты для первых тестовых запусков. В Санкт-Петербурге инициативу Минтранса поддержали, назвав интеграцию беспилотных технологий стратегическим направлением.

Советник министра транспорта Полина Давыдова отметила, что эксперимент логичен благодаря развитой сети выделенных полос в крупных городах, а также из-за дефицита водителей на региональных маршрутах. Над собственным проектом беспилотного автобуса также работает ПАО КАМАЗ.

Эксперты полагают, что на первом этапе беспилотные автобусы будут курсировать с водителем-оператором для контроля в нештатных ситуациях.

Ранее в Госдуме предложили изменить требования к тонировке передних стекол автомобилей.

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