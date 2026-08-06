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Общество

В России с осени изменятся билеты на общественный транспорт

Доросева: в России с 1 сентября стандартизируют билеты на общественный транспорт
Департамент транспорта Москвы

Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получат стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Об этом РИА Новости рассказала член общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.

По ее словам, в данной ситуации речь идет не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира.

Доросева добавила, что с сентября на билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет отражать его реквизиты, данные багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу.

Она отметила, что подобное поможет сократить число «серых» билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки.

До этого Минцифры России предложило проработать возможность использования биометрических данных для подтверждения подозрительных финансовых операций, совершаемых дистанционно. Это следует из проекта доктрины по борьбе с киберпреступлениями, опубликованного на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что россияне с осени смогут покупать билеты на транспорт по биометрии.

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