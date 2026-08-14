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Общество

Мошенники обманули мать сгинувшего на СВО военного на 5 млн рублей

В Якутии мошенники обманули мать сгинувшего на СВО военного на 5 млн рублей

В Якутии мать участника СВО поверила мошенникам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что преступники связались с женщиной по телефону, выдавая себя за сотрудников ФСБ и Центробанка. Аферисты сообщили, что ее сгинувший на СВО сын получит награду.

После этого злоумышленники под предлогом взлома аккаунта на Госуслугах и кражи персональных данных предложили «помощь» в сохранности сбережений. Аферисты убедили женщину передать курьеру 5 млн рублей наличными — она выполнила инструкции преступников и лишилась средств.

До этого мошенники обманули мать участника СВО на 7,5 млн рублей. Выманив у нее персональные данные, аферисты переключились на роль «силовиков» — горожанку обвинили в связях с преступниками и стали убеждать «задекларировать» накопления.

Ранее мошенники обманули вдову участника СВО почти на 9 млн рублей в Башкирии.

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