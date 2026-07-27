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Общество

Мошенники обманули мать участника СВО на 7,5 млн рублей

В Ростовской области мошенники обманули мать участника СВО на 7,5 млн рублей
МВД России

В Ростовской области аферисты обманули 54-летнюю мать участника СВО на крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что женщине из Волгодонска позвонили лжесотрудники военкомата, которые пообещали ей государственную награду для ее сына, сгинувшего на СВО. Выманив у нее персональные данные, аферисты переключились на роль «силовиков» — горожанку обвинили в связях с преступниками и стали убеждать «задекларировать» накопления.

Женщина поверила злоумышленникам и последовала их инструкциям. Она отдала курьеру аферистов 7,5 млн рублей. Поняв, что ее обманули, горожанка обратилась в полицию.

Правоохранители задержали 41-летнего курьера, являющегося жителем Петербурга — его взяли с поличным, когда он направлялся к следующей жертве. На допросе мужчина полностью признал вину, он оказался причастен к 13 подобным преступлениям. Его заключили под стражу, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что москвич отдал курьеру мошенников сейф с 71 млн рублей.

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