Мошенники обманули вдову участника СВО почти на 9 млн рублей в Башкирии

В Башкирии 39-летняя вдова участника СВО потеряла крупную сумму денег из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что злоумышленники связались с россиянкой и представились якобы сотрудниками Минобороны. Аферисты сообщили о награждении сгинувшего на СВО супруга женщины орденом с причитающейся денежной выплатой, а также пообещали помощь в получении земельного участка. Под этим предлогом преступники получили персональные данные вдовы военного.

Вслед за этим на женщину обрушились звонки от лжеправоохранителей, которые убеждали ее в причастности к финансированию ВСУ и угрожали уголовным преследованием. Под давлением потерпевшая прибыла в Уфу, сняла со счетов все накопления и в два приема передала сообщникам злоумышленников почти 9 млн рублей.

Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Стражи порядка установили курьеров аферистов и задержали их, посыльными оказались 18-летний и 20-летний россияне. Украденные деньги они отправили кураторам, оставив себе небольшое вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули мать участника СВО на 7,5 млн рублей.