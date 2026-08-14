Минтранс призвали ввести льготы на такси для многодетных семей

В России необходимо обеспечить участие сервисов такси в организации льготных перевозок многодетных семей. С такой инициативой в Минтранс обратилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая, передает Общественная Служба Новостей со ссылкой на документ.

Парламентарий напомнила, что сегодня закон позволяет передавать данные о многодетных семьях транспортным организациям для предоставления льгот – по ее мнению, к таким компаниям следует добавить службы заказа легкового такси. Буцкая уточнила, что сам по себе этот факт не станет гарантией автоматического предоставления скидки. Все детали, включая размер компенсации и требования к получателям, должны определяться программами на уровне регионов и прописываться в соответствующих нормативных актах, заключила депутат.

До этого сообщалось, что Минтрансу РФ и региональным властям поручили подготовить предложения по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок на такси. Помимо этого, им нужно предусмотреть наличие в таксомоторных компаниях авто, оснащенных детскими креслами, а также обеспечить наличие машин, имеющих возможность перевозки родителей с детскими колясками. Реализовать поставленные задачи необходимо до 2030 года.

Ранее для некоторых россиян предложили ввести сертификат на такси для поездок к врачу.