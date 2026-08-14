Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В России исключили прибытие нелегалов в Россию под видом студентов

Ямпольская: экзамен по русскому для иностранцев не станет лазейкой для нелегалов
Пресс-служба Елены Ямпольской

Ситуация, при которой нелегальная миграция маскируется под поступление в вузы России, исключена. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская, передает ТАСС.

Она уточнила, что в первую очередь Россия готова принять в учебные заведения одаренных иностранцев, которые принесут пользу стране, но также разделяют ее ценности и уважают местную культуру.

«Речь ни в коем случае не идет и не может идти о нелегальной миграции под видом приема иностранных студентов», — подчеркнула политик.

6 августа Ямпольская сообщила, что в России введут единый экзамен на знание русского языка для иностранных граждан, планирующих поступить в российские вузы.

По словам советника президента, проработка экзамена будет вестись совместно с экспертным и профессиональным сообществом, после чего Минобрнауки подготовит соответствующий проект федерального закона.

В июле президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили ужесточить правила сдачи языкового экзамена для мигрантов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!