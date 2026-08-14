В России исключили прибытие нелегалов в Россию под видом студентов

Ямпольская: экзамен по русскому для иностранцев не станет лазейкой для нелегалов

Ситуация, при которой нелегальная миграция маскируется под поступление в вузы России, исключена. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская, передает ТАСС.

Она уточнила, что в первую очередь Россия готова принять в учебные заведения одаренных иностранцев, которые принесут пользу стране, но также разделяют ее ценности и уважают местную культуру.

«Речь ни в коем случае не идет и не может идти о нелегальной миграции под видом приема иностранных студентов», — подчеркнула политик.

6 августа Ямпольская сообщила, что в России введут единый экзамен на знание русского языка для иностранных граждан, планирующих поступить в российские вузы.

По словам советника президента, проработка экзамена будет вестись совместно с экспертным и профессиональным сообществом, после чего Минобрнауки подготовит соответствующий проект федерального закона.

В июле президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили ужесточить правила сдачи языкового экзамена для мигрантов.