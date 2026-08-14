В России исключили прибытие нелегалов в Россию под видом студентов

Ситуация, при которой нелегальная миграция маскируется под поступление в вузы России, исключена. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская, передает ТАСС.
Она уточнила, что в первую очередь Россия готова принять в учебные заведения одаренных иностранцев, которые принесут пользу стране, но также разделяют ее ценности и уважают местную культуру.
«Речь ни в коем случае не идет и не может идти о нелегальной миграции под видом приема иностранных студентов», — подчеркнула политик.
6 августа Ямпольская сообщила, что в России введут единый экзамен на знание русского языка для иностранных граждан, планирующих поступить в российские вузы.
По словам советника президента, проработка экзамена будет вестись совместно с экспертным и профессиональным сообществом, после чего Минобрнауки подготовит соответствующий проект федерального закона.
В июле президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в Госдуме предложили ужесточить правила сдачи языкового экзамена для мигрантов.