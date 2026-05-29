В Госдуме предложили ужесточить правила сдачи языкового экзамена для мигрантов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сократить количество попыток сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан до трех раз, чтобы повысить его значимость. Соответствующее обращение парламентария в правительство есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Сегодня «Справедливая Россия» направляет официальное обращение главе правительства Михаилу Мишустину по вопросу сокращения количества попыток сдачи экзамена на знание русского языка, истории России и основам российского законодательства для иностранных граждан. Его результаты нужны мигрантам для легализации в нашей стране. Никаких ограничений сегодня нет. Сдавай сколько хочешь, авось повезет, что принижает саму суть государственного экзамена. Именно по этой причине многие мигранты воспринимают его как формальность, хотя он должен быть полноценным инструментом проверки знаний, необходимых для интеграции в российское правовое и языковое пространство. «Справедливая Россия» предлагает сократить количество попыток сдачи экзамена до трех раз. Это повысит его значимость и усилит профилактику злоупотреблений, которые подтверждаются данными МВД России», — сказал он.

Миронов отметил, что сертификаты иностранцам нередко выдаются незаконно, поэтому правила нужно ужесточать.

«Например, в августе 2025 года стало известно об изготовлении в Москве фальшивых регистрационных документов, трудовых патентов и сертификатов о владении русским языком. В мае того же года Следственный комитет информировал о расследовании уголовного дела в отношении руководителя центра языкового тестирования. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год он организовал незаконную выдачу сертификатов иностранным гражданам, и такие истории не редкость. Каждый год мигранты оформляют огромное количество разрешений на работу. И что, все они так хорошо знают русский язык и историю нашей страны? Для нас очевидно, что правила сдачи надо ужесточать. Не справился с первого раза — на пересдачу. Потом еще, а не с мог с третьего раза — свободен», — подчеркнул он.

С 1 января 2026 года мигранты в России могут сдавать тестирование на знание русского языка на компьютерах и с использованием дистанционных технологий. Сдать экзамен на сегодняшний день можно в 203 пунктах во всех субъектах РФ и за ее пределами.

Ранее стало известно, что треть мигрантов провалили первую попытку сдать экзамен по русскому языку.