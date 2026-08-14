Психолог объяснила, в какой момент страсть к чекапам становится проблемой

Иногда прохождение чекапов выходит за рамки контроля своего здоровья и становится навязчивой идеей. В таких случаях человек проходит медосмотр с желанием обязательно найти у себя какое-то заболевание – как правило, это признак других, не связанных со здоровьем проблем, отметила в беседе с 360.ru кризисный психолог Ангелина Сурина.

Она пояснила, что для некоторых людей обнаруженное заболевание – это фактически повод потребовать к себе особого отношения. Также диагноз для таких пациентов становится способом доказать свой героизм, повысить самооценку в глазах других людей.

«Для них поиск проблемы — идея фикс, — добавила Сурина. — Им очень важно мнение других, и они хотят на фоне проблем выглядеть и сильными, и смелыми. Мол, посмотрите, у меня такая плохая жизнь, а я держусь».

По мнению психолога, таким людям нужна помощь специалиста, так как речь идет о невосполненной потребности в любви и признании, причем они путают само понятие любви с жалостью.

До этого завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Андрей Шмилович рассказал, что сегодня люди начинают все чаще слишком трепетно относиться к своему здоровью, а число ипохондриков увеличивается из-за повышенной осведомленности о болезнях и роста помешанных фанатов ЗОЖ. По его словам, тревогу должны вызывать случаи, когда внимание психики полностью переключается с счастливого движения к удовольствию на постоянные ипохондрические размышления. С такими проблемами уже должны разбираться психотерапевты, причем может понадобиться даже медикаментозная помощь, подчеркнул специалист.

Ранее психолог объяснила, почему мужчины переносят недомогание тяжелее женщин.