Врачи предупредили, какие признаки указывают на испорченный арбуз

Наличие трещин, вмятин и повреждений должно насторожить при выборе арбуза, поскольку через любые нарушения целостности внутрь плода проникают бактерии, которые в сладкой среде быстро размножаются. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Кроме того, не стоит покупать продукт с темными и подгнивающими пятнами, а также мягкими участками на корке. Подозрение должны вызвать налет или пятна неясного происхождения, а также слишком глянцевая, лакированная поверхность. По словам экспертов, у здорового арбуза корка будет матовая, с четким контрастным рисунком.

«Выбор безопасного арбуза начинается с обычного осмотра. Если чувствуете что-то подозрительное — не рискуйте. Помните: поврежденные, перезревшие или недозревшие плоды становятся рассадником шигелл, плесени и других возбудителей кишечных инфекций», — сказала врач- гастроэнтеролог Ирина Губанова.

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина до этого говорила, что к выбору бахчевых стоит подходить внимательно даже в разгар сезона. Признаком спелого арбуза является желтое пятно на боку — место, которым плод лежал на бахче. Если оно белое — ягода не созрела.

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