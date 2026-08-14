Биолог рассказала, как протестировать арбуз на нитраты дома

Биолог Мамонова: протестировать арбуз на нитраты можно с помощью теплой воды

Арбуз можно протестировать на наличие нитратов в домашних условиях. Как это сделать — рассказала РИА Новости биолог Татьяна Мамонова.

По ее словам, небольшой кусочек мякоти нужно опустить в стакан с теплой кипяченой водой. Если вода не просто помутнеет, а приобретет розовый оттенок, а мякоть начнет разваливаться, то специалист рекомендует отказаться от употребления такого арбуза.

«Это указывает на большое содержание в ягоде химии, в том числе нитратов», — сказала Мамонова.

При этом она отметила, что точно определить содержание нитратов можно только в лаборатории.

Биолог также предупредила, что чрезмерное поступление нитратов в организм — 400-500 миллиграммов в день для взрослого и 40-50 миллиграммов для ребенка — может привести к отравлению и другим серьезным последствиям для организма.

До этого терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик рассказала, что главное отличие арбуза от дыни заключается в составе микронутриентов. Арбуз — это вода с минимальным набором витаминов и одним сильным антиоксидантом — ликопином. Дыня содержит больше витаминов A, C, фолата, калия.

Ранее врач объяснила, что делать, если отравился арбузом или дыней.