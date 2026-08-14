Юрист напомнил о праве некоторых россиян в любой момент уйти в отпуск

Некоторые категории россиян по закону имеют право взять ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время. Об этом в беседе с RT сообщил адвокат Игорь Баранов.

В число тех, кому отпуск предоставляется в любой комфортный период, входят, в частности, родители или опекуны несовершеннолетних детей-инвалидов, родители, воспитывающие трех и более детей, если младший не достиг 14 лет, а также супруги (жен) , находящихся в декрете, перечислил специалист.

«Есть и другие категории, которым право на отпуск в удобное время предоставляется специальными федеральными законами. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо проверить, относится ли работник к льготной категории», — добавил юрист.

В то же время он предупредил, что право уйти в отпуск в любое время не означает, что это можно сделать без предварительного согласования и оформления – входящие в льготные категории населения работники также должны заранее уведомить работодателя о предпочтительном времени отдыха и подать заявление.

В остальных случаях график отпусков определяется, как правило, заранее. Важно, что сотрудник должен быть оповещён об отпуске за две недели до его начала, заключил Баранов.

До этого HR-эксперт Татьяна Грибкова рассказала, что неиспользованный отпуск не может «сгореть» — право на него сохраняется за работником полностью, независимо от того, сколько времени прошло. По её словам, законодательство не устанавливает срок годности для неиспользованных дней отдыха, поэтому при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за все дни. Однако пока человек работает, деньгами получится заменить только дополнительные дни (за ненормированный день, вредные условия или работу на Крайнем Севере).

Ранее сообщалось, что в России расширят возможности экстренного отзыва из отпуска.