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Общество

Россиянам ответили, может ли неиспользованный отпуск «сгореть»

HR-эксперт Грибкова: неиспользованный отпуск не может сгореть
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Мнение о том, что неиспользованный отпуск может «сгореть», является мифом, право на отпуск сохраняется за работником полностью, независимо от того, сколько времени прошло. Об этом Pravda.Ru рассказала HR-эксперт Татьяна Грибкова.

По ее словам, законодательство не устанавливает срок годности для неиспользованных дней отдыха, поэтому при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за все дни. Однако пока человек работает, деньгами получится заменить только дополнительные дни (за ненормированный день, вредные условия или работу на Крайнем Севере).

«Юридически заставить идти в отпуск нельзя. Но у нас есть графики отпусков, которые мы формируем. Это обязанность работодателя — ознакомить с графиком отпусков каждого сотрудника. Это обязательный документ для исполнения как сотрудником, так и работодателем», — сказала Грибкова.

Депутат Госдумы Алексей Говырин до этого говорил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот. Сюда входят оплачиваемые дни для диспансеризации, а также дополнительный отпуск и налоговые вычеты.

Ранее россиянам назвали выплаты, положенные при увольнении.

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