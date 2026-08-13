В России расширят возможности экстренного отзыва из отпуска

Закон о возможности экстренного отзыва из отпуска работников вредных и опасных производств вступит в силу с 1 сентября. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко в беседе с ТАСС.

Отозвать из отпуска смогут в случае катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия.

Ранее законодательство не позволяло отзывать из отпуска сотрудников вредных и опасных производств.

Депутат подчеркнул, что выход на работу во время отпуска должен оплачиваться в двойном размере.

«А та часть отпуска, которую работник вынужден был прервать, должна быть предоставлена ему в удобное время в течение текущего рабочего года или перенесена на следующий», — сказал Антропенко.

Помимо этого, закон предусматривает увеличение лимита сверхурочных работ вдвое — до 240 часов в год.

До этого сообщалось, что россияне имеют право получить компенсацию за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении — работодатель обязан выплатить всю сумму за каждый неотгулянный день, независимо от того, сколько их накопилось.

Ранее психолог предупредила, чем грозит привычка работать без отпуска.