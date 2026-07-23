Ревнивец изрезал пять человек ножом в Якутии, один из них не выжил

В Якутии мужчина изрезал ножом пять человек, один из них не выжил

В Якутии 40-летнего мужчину заподозрили в том, что он изрезал ножом пять человек, один из них не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось в ночь на 23 июля в поселке Нижний Куранах Алданского района. Правоохранители установили, что пьяный агрессор ударил 26-летнего мужчину ножом в шею. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

Предварительно, нападавший также ранил ножом еще четырех человек, один из которых сейчас находится в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Telegram-канал «ЯСИА» со ссылкой на источник сообщает, что все произошло во время вечеринки. Причиной нападения стала ревность.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина изрезал сестру во время ссоры в Чебоксарах, она не выжила.