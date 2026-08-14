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Общество

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электропоезд в ДНР

СК: возбуждено дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский электропоезд в ДНР
РИА Новости

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело о теракте из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в ДНР. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

»...Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на пассажирский электропоезд в Донецкой народной республике», — говорится в публикации.

Там отмечается, что ВСУ «совершили очередные преступления против мирных жителей».

13 августа украинские дроны нанесли удар по пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту «Ясиноватая — Успенская», когда тот находился на железнодорожной станции «Кутейниково» в ДНР. В результате теракта пострадали шесть человек.

В этот же день противник ударил беспилотниками по больнице в Ясиноватой, где из-за этого ранения получили сотрудники скорой помощи и медучреждения.

Ранее в Раде объяснили, почему ВСУ перестали публиковать данные о пусках российских ракет.

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