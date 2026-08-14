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Общество

Специалист оценила шансы найти пропавший в Приморском крае вертолет

Поисковик рассказала, когда повысятся шансы найти пропавший вертолет Robinson
Katsiarynamay/Shutterstock/FOTODOM

Шансы найти пропавший в Приморском крае повысятся осенью. Об этом рассказала руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт в разговоре с РИА Новости.

«Ребята, которые были на месте, говорили, что листва очень сильно закрывает (территорию) и видимость очень плохая. Думаю, что осенью, когда листва спадет, будет намного проще искать, видимость будет лучше. Откроются какие-то вероятные места. Думаю, что поиски возобновятся осенью, потому что там есть территория, которую можно и нужно осматривать, которую сейчас закрывает листва», — сказала она.

21 июня вертолет R-44 Robinson перестал выходить на связь во время полета из поселка Терней в Единку в Приморском крае. На борту находились два человека. Транспортное средство занималось лесоавиационными работами. За время поисков авиация обследовала свыше 8 тыс. квадратных километров территории. В операции участвуют вертолеты Ми-8, спасатели МЧС, специалисты авиалесоохраны и кинологические расчеты, однако работу усложняет труднодоступная гористая местность.

Ранее власти Приморского края предположили, что пропавший вертолет мог упасть в море.

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