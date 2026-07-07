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Власти Приморского края предположили, что пропавший вертолет мог упасть в море

ГО и ЧС: пропавший в Приморье вертолет может находиться на глубине в море
M G White/Shutterstock/FOTODOM

Пропавший 21 июня в Приморском крае вертолет в случае падения в море мог оказаться на большой глубине, заявил региональный министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Златкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что в день исчезновения вертолета в Тернейском округе облачность была максимальной и составляла 10 баллов. Поэтому высока вероятность потери ориентации пилотом. Вертолет мог уйти как в сторону леса на запад, так и на восток, чтобы поймать горизонт, мог уйти и в сторону моря. Если вертолет упал в море, то там на расстоянии 15-20 метров от берега глубина составляет уже 10 метров. Давление на такой глубине составляет одну атмосферу, что исключает прохождение любого радиосигнала.

Вертолет R-44 Robinson перестал выходить на связь во время полета из поселка Терней в Единку. На борту находились два человека. Транспортное средство занималось лесоавиационными работами. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее вертолет с пассажирами разбился в аэропорту США.

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