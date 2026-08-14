В аэропорту Храброво предупредили о корректировках в расписании рейсов

Расписание изменится в аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленобласти

Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в некотороых районах Ленинградской области в калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

Информация об этом была опубликована в в 3:01 мск.

В Росавиации уточнили, что подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве также напомнили пассажирам, что статус своего рейса они могут увидеть на онлайн-табло.

По состоянию на 08:01 мск временные ограничения в Храброво сняли.

Минувшей ночью Ленинградская область подверглась подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В небе над регионом перехватили и уничтожили 51 вражеский беспилотник. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в результате атаки зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты ликвидируют пожар.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию.