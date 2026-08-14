Московский аэропорт обслуживает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово ввел обслуживание рейсов по согласованию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По ее информации, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Из-за этого возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что такие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

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