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Проблемы с бензином в России
Общество

В Совфеде заявили о необходимости распределения нагрузки при замене лифтов

Сенатор Высокинский: в России хватит мощностей для замены лифтов
Кирилл Зыков/РИА Новости

Производственные мощности для замены старых лифтов в России хватает, несмотря на прекращение поставок такого оборудования из-за рубежа. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Александр Высокинский в беседе с ТАСС.

«Российских мощностей хватает точно... Вопрос в том, чтобы у нас не получилось вот этой пиковой нагрузки, <...> нам нужно распределить эту нагрузку на пять лет», — сказал он, отметив, что в России работают около 12 лифтовых заводов, которые, считает Высокинский, могут закрыть необходимый объем.

По его словам, руководство заводов понимает объем загрузки производственных площадей, поэтому будет планировать поставки материалов, распределения оборудования и рабочих.

В январе глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщал, что в России в 2025 году было заменено около 16-17 тыс. лифтов, в текущем году власти решили заменить еще 19 тыс. До конца 2030 года планируется установить более 108,8 тыс. новых лифтов.

Ранее СМИ назвали причину снижения темпов замены старых лифтов в России.

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