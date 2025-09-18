На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ назвали причину снижения темпов замены старых лифтов в России

«Ъ»: в России снижаются темпы замены выработавших ресурс лифтов
true
true
true
close
John Angelillo/UPI

Скорость замены лифтового оборудования заметно снижается по сравнению с минимальными требованиями из-за недостатка средств у жителей и муниципалитетов. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Аналитиками компании Strategy Partners были предложены три сценария темпов обновления лифтов в многоквартирных домах, которые отработали свой срок службы – ускоренный, базовый и инерционный. В случае ускоренного сценария, в 2025 году необходимо будет установить 22 тыс. новых лифтов вместо старых, а в 2030 году — 30 тыс. новых лифтов. По базовому сценарию в текущем году будут обновлены 20 тыс. подъемников, а к 2030 году значение вырастет до 25 тыс. штук. В инерционном варианте предусматривается замена старого лифтового оборудования в размере 18 тыс. в 2025 году и обновление лифтов до 20 тыс. единиц в 2030 году.

В идеальном варианте, чтобы избавиться от накопленного дефицита к 2029 году необходимо ежегодно заменять до 30 тыс. единиц оборудования. Однако главной проблемой медленной замены лифтов называют отсутствие финансирования из местных бюджетов и недостаток денег на счетах многоквартирных домов.

Срок службы лифта — 25 лет. По данным на апрель 2025 года, в России в эксплуатации находятся 605 тысяч лифтов, из которых 50 тыс. исчерпали свой ресурс.

Ранее в Москве лифт с девушкой внутри рухнул и пролетел девять этажей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами