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Общество

Россиянам рассказали, как сохранить фрукты и ягоды на зиму с максимальной пользой

Специалист Саркисян: заморозка поможет сохранить ягоды с максимальной пользой
Илья Тимин/РИА «Новости»

Заморозка при правильной технологии поможет сохранить максимальную пользу сезонных ягод, фруктов и овощей без особой потери витаминов. Об этом aif.ru рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Варужан Саркисян.

По его словам, лучше всего для этого подходит шоковая заморозка — в современных холодильниках есть функция «Быстрая заморозка», которая проходит при температуре −25 °C и ниже. Эксперт отметил, что лучше всего при таком методе заготовки продукции сохраняется витамин C. Помимо этого, в таких фруктах и овощах не будут разрушаться жирорастворимые витамины A и E, подчеркнул Саркисян.

«Плоды можно замораживать «а-ля натюрель» или с добавлением сахара, количество которого обычно подбирают на вкус. Стандартная пропорция составляет не более 100 г сахара на 1 кг плодов для пюреобразных смесей и 150–200 г на 1 кг для целых ягод», — добавили в сообщении.

Кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Техника низких температур им. П.Л. Капицы» Московского Политеха Дмитрий Некрасов до этого рассказал «Газете.Ru», что шоковая заморозка — это технология сверхбыстрого охлаждения и замораживания продуктов при очень низких температурах: это позволяет сохранить качество и вкус замораживаемых блюд. Дома эту технологию можно заменить функцией Super Freeze, отметил он.

Ранее россиянам объяснили, какие варианты заготовки ягод наиболее полезны.

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