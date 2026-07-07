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Россиянам объяснили, какие варианты заготовки ягод наиболее полезны

Врач Залетова: заморозка и сушка ягод помогут сохранить их пользу
Илья Тимин/РИА «Новости»

Наиболее полезным вариантом заготовки ягод считаются глубокая заморозка и сушка в дегидраторе. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, при приготовлении варенья из них почти полностью теряется витамин С, но сохраняется калий, магний и кальций. Кроме того, при уваривании ягод происходит частичный распад пектина, который будет попадать в кишечник и работать как энтеросорбент: связывать желчные кислоты и способствовать выведению холестерина.

При глубокой заморозке минус 35–40 градусах ягоды сохранят максимальную пользу, после разморозки они не превратятся в кисель и сохранят структуру и почти весь пул витамина С и фолиевой кислоты. Кроме того, можно сделать «холодное варенье», когда ягоду перетирают с сахаром в пропорции один к одному, но не варят.

«В таком варенье сохраняются все витамины и антоцианы. Однако мы все равно получаем ударную дозу сахарозы, которая моментально всасывается. То есть польза ягод сохранена, но она нивелируется вредом чистого сахара», — уточнила Залетова.

Кроме того, ягоды можно высушить в дегидраторе при температуре около 40 градусов.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский до этого говорил, что сезонные фрукты и ягоды принесут больше пользы организму, если потреблять их согласно «правилу радуги», то есть формировать сочетания из продуктов всех цветов.

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