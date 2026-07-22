Россиянам рассказали, как организовать шоковую заморозку дома

Шоковая заморозка — это технология сверхбыстрого охлаждения и замораживания продуктов при очень низких температурах: это позволяет сохранить качество и вкус замораживаемых блюд. Дома эту технологию можно заменить функцией Super Freeze, рассказал «Газете.Ru» кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Техника низких температур им. П.Л. Капицы» Московского Политеха Дмитрий Некрасов.

«Функция Super Freeze (Суперзаморозка) — это непрерывная работа компрессора, понижающая температуру пустой камеры до -24…-26°C перед загрузкой. Это создает «холодовой аккумулятор», ускоряющий замораживание, но не достигающий промышленных градиентов скоростей. Super Freeze — полезная и физически обоснованная функция, которая ускоряет прохождение точки льдообразования в пределах бытовых возможностей», — объяснил специалист.

Данная функция позволяет сократить время замораживания продуктов, что положительно сказывается на их качестве, а также позволяет снизить энергопотребление оборудования.

«Также важно соблюдать протокол загрузки. Включайте Super Freeze за 4–5 часов до закладки. Замораживайте продукт слоем 5–7 см вблизи испарителя. После полного промерзания ссыпайте в пакеты для компактного хранения — это обеспечивает сохранность клеточной структуры. Также при выборе морозилки ориентируйтесь на маркировку четыре звезды по стандарту EN 62552. Это гарантирует стабильные -18°C — минимальный порог, при котором прекращается активность патогенов и многократно замедляются ферментативные процессы. Для ягод с нежной текстурой (малина, ежевика) и грибов предпочтительнее -24°C: это сдерживает рост кристаллов льда при колебаниях температуры», — заключил Некрасов.

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