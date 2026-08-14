Сильные ливни обрушились на Японию

NHK: ливни обрушились на японскую Тибу, четыре человека не выжили

Рекордный объем осадков выпал в японской префектуре Тиба к востоку от Токио. Жертвами стихии стали четыре человека, передает государственная телерадиокомпания NHK.

Сильные дожди начались вечером 13 августа. В столице префектуры, городе Тиба, за 12 часов выпало 348 мм осадков — это максимальный показатель за всю историю наблюдений и примерно втрое больше средней месячной нормы августа.

В результате оказались подтоплены десятки зданий, четыре человека получили легкие травмы. Один человек числится пропавшим без вести, еще один находится в состоянии остановки сердца.

Ливни пришли на смену жаре в Японии. В стране с 6 по 12 июля госпитализировали 4580 получивших тепловой удар из-за жары пациентов. Это на 3210 случаев госпитализации с тепловым ударом больше, чем неделей ранее. В пяти префектурах — Нагано, Симанэ, Нагасаки, Оита и Окинава — зарегистрировано семь летальных исходов. Самое большое число пострадавших в префектуре Фукуока — 456 человек, следом идут Токио (255) и Осака (230).

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