Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Сильные ливни обрушились на Японию

NHK: ливни обрушились на японскую Тибу, четыре человека не выжили
Mandatory credit Kyodo/Reuters

Рекордный объем осадков выпал в японской префектуре Тиба к востоку от Токио. Жертвами стихии стали четыре человека, передает государственная телерадиокомпания NHK.

Сильные дожди начались вечером 13 августа. В столице префектуры, городе Тиба, за 12 часов выпало 348 мм осадков — это максимальный показатель за всю историю наблюдений и примерно втрое больше средней месячной нормы августа.

В результате оказались подтоплены десятки зданий, четыре человека получили легкие травмы. Один человек числится пропавшим без вести, еще один находится в состоянии остановки сердца.

Ливни пришли на смену жаре в Японии. В стране с 6 по 12 июля госпитализировали 4580 получивших тепловой удар из-за жары пациентов. Это на 3210 случаев госпитализации с тепловым ударом больше, чем неделей ранее. В пяти префектурах — Нагано, Симанэ, Нагасаки, Оита и Окинава — зарегистрировано семь летальных исходов. Самое большое число пострадавших в префектуре Фукуока — 456 человек, следом идут Токио (255) и Осака (230).

Ранее в Японии оползень сошел на жилой дом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!