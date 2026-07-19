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Общество

В Японии оползень сошел на жилой дом

NHK: в результате схода оползня на жилой дом не спасли двух человек
Pawel Mazur/Shutterstock/FOTODOM

В префектуре Тотиги в Японии оползень сошел на жилой дом — не спасли двух человек. Об этом пишет агентство NHK.

По данным журналистов, накануне из-под завалов было извлечено тело женщины, а 19 июля спасатели нашли мужчину без признаков жизни. Предположительно, это хозяева дома, на который сошел оползень. Известно, что супруги перестали выходить на связь сразу после происшествия.

17 июля за 12 часов в городе Асикага выпало 232,5 миллиметра осадков, это рекордное количество за все время ведения статистики.

Ливни пришли на смену жаре в Японии. В стране за прошлую неделю, с 6 по 12 июля, госпитализировали 4 580 получивших тепловой удар из-за жары пациентов. Это на 3 210 случаев госпитализации с тепловым ударом больше, чем неделей ранее. В пяти префектурах — Нагано, Симанэ, Нагасаки, Оита и Окинава — зарегистрировано семь летальных исходов. Самое большое число пострадавших в префектуре Фукуока — 456 человек, следом идут Токио (255) и Осака (230).

Ранее на юго-западе Китая оползень накрыл жилые дома.

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