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Общество

В Японии более 4,5 тысячи человек за неделю попали в больницы с тепловым ударом

В Японии за неделю госпитализировали 4580 пациентов с тепловым ударом
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Японии за прошлую неделю, с 6 по 12 июля, госпитализировали 4 580 получивших тепловой удар из-за жары пациентов. Об этом сообщает Minami-Nippon Shimbun со ссылкой на данные управления пожарной охраны министерства внутренних дел и коммуникаций.

Это на 3 210 случаев госпитализации с тепловым ударом больше, чем неделей ранее. В пяти префектурах — Нагано, Симанэ, Нагасаки, Оита и Окинава — зарегистрировано семь летальных исходов.

Самое большое число пострадавших в префектуре Фукуока — 456 человек, следом идут Токио (255) и Осака (230). Тяжелые случаи, требующие госпитализации на срок более трех недель, составили 105, тепловые удары средней степени тяжести — 1 761. Среди пострадавших 2 827 человек старше 65 лет, что составляет 61,7% от общего числа.

Японские власти призвали население регулярно пить воду, использовать кондиционеры, избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы дня и уделять особое внимание пожилым людям и детям, которые находятся в группе повышенного риска.

Тепловой удар — это тяжелая форма теплового поражения, когда тело нагревается выше 40°C, и механизмы терморегуляции дают сбой. Сначала возникают сильная жажда, слабость, тошнота и обильное потоотделение, потом кожа становится горячей и сухой, температура резко повышается, появляются головная боль и судороги, возможна потеря сознания. Без своевременной помощи тепловой удар приводит к отеку мозга, повреждению внутренних органов и коме. Летальность без лечения достигает 20–70%.

Ранее россиянам назвали главные признаки теплового истощения в жару.

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