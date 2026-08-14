Экс-советник Кучмы обвинил руководство Украины в проблемах с портами и экспортом

Руководство Украины несет ответственность за сложившуюся ситуацию с портовой инфраструктурой и сокращением экспорта. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Соскин раскритиковал предложения о взаимном прекращении ударов по судам в Черном море, отметив, что последствия нынешней ситуации необходимо было учитывать заранее.

По его оценке, дальнейшие проблемы с экспортом могут привести к серьезным последствиям для украинской экономики и производственного сектора, включая металлургическую и горнодобывающую промышленность.

Соскин также заявил, что кризис может затронуть сельское хозяйство. По его словам, при сохранении проблем с экспортом сначала столкнутся с трудностями небольшие хозяйства, затем средние и крупные предприятия.

После российских ударов по портам Одессы Украина пытается перенаправить зерновой экспорт через Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Молдавию, однако сухопутные маршруты значительно дороже и не способны заменить морские перевозки, сообщает Politico.

По данным издания, за первые девять дней августа Киев вывез лишь около трети обычного объема зерна. Украинские аграрии предупреждают о переполнении хранилищ, а эксперты — об угрозах для мирового продовольственного рынка и возможном росте цен на фоне спада поставок зерна через Черное море. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог рассказал, сможет ли Украина найти альтернативные пути транспортировки зерна.