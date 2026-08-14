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Общество

В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны

В Вашингтоне вандалы осквернили мемориал участникам Второй мировой войны
Игорь Наймушин/РИА Новости

В Вашингтоне вандалы осквернили часть мемориала участникам Второй мировой войны, испачкав ее краской. Об этом сообщает РИА Новости.

Мемориал на Национальной аллее в центре столицы США представляет собой 56 колонн с двух сторон овальной площадки как символ штатов и территорий страны. В центре комплекса находится фонтан, а по периметру — павильоны и триумфальные арки.

Как говорится в сообщении, вандалы нанесли краской надпись на стене экседры, оставили красные следы на фризе. Кроме того, злоумышленники добавили в фонтан мыло, из-за чего его заполнила пена.

В министерстве внутренних дел США, отвечающем за природные ресурсы и охрану парков в стране, заявили, что правоохранительные органы Вашингтона расследуют акт вандализма в отношении мемориала участникам Второй мировой войны. Там отметили, что «произошедший акт вандализма — это позор и недопустимо». В ведомстве пообещали найти ответственного случившееся.

В июле вандалы осквернили кладбище в мемориальном комплексе «Советское поле славы», расположенном под городом Лёсден в нидерландской провинции Утрехт.

Ранее в Австрии осквернили советское воинское захоронение накануне Дня Победы.

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