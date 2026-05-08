В Австрии вандалы осквернили советское воинское захоронение накануне Дня Победы

Вандалы осквернили советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены. Об этом сообщило российское посольство в Австрии в своем Telegram-канале.

По его данным, неизвестные повредили надгробия советских военнослужащих, павших при освобождении Австрии от нацизма. В посольстве подчеркнули, что произошедшее нельзя считать случайным инцидентом или обычным хулиганством.

«Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы», - отмечается в сообщении.

В конце апреля на кладбище Герстхоф в Вене произошел аналогичный инцидент. Тогда посольство России заявило, что особо циничным является то, что эта «подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы, и потребовало от МИД Австрии установить виновных и наказать их.

Позже советский мемориал был очищен и приведен в порядок. В посольстве отметили, что это важный шаг со стороны австрийских властей по выполнению обязательств о сохранности советских воинских захоронений.

Ранее вандалы осквернили статую Девы Марии на Украине.