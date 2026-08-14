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Названы регионы, где средняя пенсия госслужащих превысила 60 тысяч рублей

РИА: в двух регионах средняя пенсия госслужащих превысила 60 тысяч рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В двух регионах России средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих превысила 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Согласно этой информации, в Чукотском автономном округе средняя пенсия таких госслужащих составляет 67 435 рублей, а в Магаданской области — 60 373 рубля.

Средняя пенсия госслужащих в июле 2026 года в России находилась на уровне 39 536 рублей. В аналогичный период прошлого года она составляла 36 281 рубль. Таким образом, за год прирост достиг 3 255 рублей.

Накануне сообщалось, что разница между самой высокой и низкой средней пенсией по российским регионам составила почти 25 тысяч рублей.

9 августа стало известно, что количество работающих пенсионеров за год увеличилось более чем на 725 тыс. человек. В июле прошлого года их было 7,678 млн человек, а к июлю 2026 года показатель вырос до 8,404 млн человек. При этом их средняя пенсия по итогам второго месяца лета составила 23 750 рублей.

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